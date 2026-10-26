Denise Pipitone, il messaggio della mamma Piera Maggio nel giorno del 26esimo compleanno: “Ovunque tu sia, auguri”

(Adnkronos) – "Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti". E' questo il massaggio pubblicato oggi sui social da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e che oggi compirebbe 26 anni. "Il nostro desiderio più grande – si legge ancora nel messaggio – è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, a papà e alla tua famiglia, circondata da quell'amore unico che non ha smesso di aspettarti". Ieri Piera Maggio aveva partecipato come ospite alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. "Se determinate cose fossero state fatte in un certo modo, oggi non starei qui a cercare Denise, ma l'avrei tra le mie braccia", ha detto, aggiungendo: "Alcuni elementi importanti, fondamentali, per individuare i colpevoli, non si possono recuperare. Altri elementi stiamo cercando di portarli alla luce".

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