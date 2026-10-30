Damini: “La storia di Sperlari anticipa quella dell’Italia”

(Adnkronos) – “La storia di Sperlari anticipa quella dell’Italia: l’azienda è molto più vecchia sia della nazione sia della Repubblica. È la storia del Paese che si inserisce in Sperlari”. Lo ha detto Guido Damini, storico, divulgatore e artista cremonese che ha realizzato una cronistoria illustrata a china dedicata ai 190 anni di attività di Sperlari. L'opera è stata svelata all'interno del Teatro Ponchielli di Cremona. “È stata sicuramente un’esperienza ardua, dura, perché l’arte è fatica, soprattutto l’illustrazione. Bisogna illustrare tutto in maniera filologica, quindi non dare troppo spazio alla fantasia ma attenersi a quelle che furono le fotografie e le illustrazioni del tempo, in modo da restituire quasi un documento storico”, prosegue Damini. “La parte creativa e divertente è stata assemblare queste cose, incastrarle all’interno di questo fiume carsico che è la storia e aggiustare il tutto come se fosse un puzzle”.

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