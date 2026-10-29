Cristiano Ronaldo batte Messi, è suo il Pallone d’Oro di tutti i tempi. Poi sui social: “Il calcio è dei tifosi!”

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Il campione portoghese Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il Premio B.O.A.T. (All-Time Ballon d'Or), un nuovo riconoscimento lanciato dalla rivista France Football che intende premiare la migliore stagione di sempre per l'assegnazione del Pallone d'Oro. A vincere il premio è stato Cr7, che ha ottenuto il primo posto grazie alla stagione 2008, quando giocava per il Manchester United e con la quale ha vinto la Champions League, oltre ovviamente al Pallone d'Oro. Il campione lusitano in questa speciale classifica, con votazione a pagamento da parte degli utenti, ha superato le stagioni del 2012 e del 2023 di Lionel Messi. Tra l'altro nello stesso anno Ronaldo vinse anche la Scarpa d'Oro europea dopo aver segnato 31 gol in quella stagione. Ha fatto discutere però il posto pubblicato dallo stesso Ronaldo sui social, dopo l'ufficialità della vittoria. In un post con la foto con il Pallone d'Oro del 2008 l'attaccante ha scritto: "Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi del mondo, il miglior Pallone d’Oro di Tutti i Tempi è anche vostro". La votazione era riservata a chi aveva vinto il Pallone d'Oro più di una volta, quindi solo dieci i giocatori votabili per il premio celebrativo della 70esima edizione: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stefano. I tifosi potevano votare online pagando il gettone simbolico di 1 euro sul sito ufficiale.

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