Cortei, l’attenzione si sposta alle prossime manifestazioni a Roma: massima allerta degli apparati di prevenzione

(Adnkronos) – Cortei, massima allerta degli apparati di prevenzione e tre date in particolare cerchiate in rosso sul calendario: dopo i disordini dei giorni scorsi in varie città tra cui Milano, Bologna e Torino, in vista delle nuove manifestazioni che dovrebbero interessare la Capitale si sta predisponendo un dispositivo di sicurezza particolarmente articolato. Obiettivo, evitare che si ripetano le scene di caos e devastazione che hanno funestato lo scorso fine settimana diverse città italiane. A questo proposito, riferiscono all'Adnkronos fonti qualificate, è già stato disposto un rafforzamento dei controlli preventivi. L'attività info-investigativa riguarderà anche la messaggistica social per intercettare eventuali nuove 'convocazioni' di massa e inviti a scatenare i disordini infiltrandosi nelle manifestazioni già programmate. Per quanto riguarda Roma, le date sotto la lente degli apparati di sicurezza sono tre: 24 ottobre, 30 ottobre e 31 ottobre, rispettivamente in occasione di cortei studenteschi (sabato prossimo), dello sciopero generale di venerdì 30 con la mobilitazione contro la guerra e il caro vita e infine delle manifestazioni annunciate per il giorno successivo, sabato 31 ottobre (con l'insidia aggiuntiva del clima particolare per la notte di Halloween). A fini preventivi saranno passate al vaglio con particolare scrupolo le chat dedicate agli appuntamenti in programma, nel tentativo di risalire a eventuali appelli e inviti a scatenare i disordini in concomitanza con i cortei. Si tratta di un lavoro di prevenzione non facile, fanno notare le stesse fonti, considerando che le 'attivazioni' online sono spesso lanciate a ridosso degli stessi eventi e con una visibilità limitate alle ore immediatamente precedenti. Il dispositivo verrà ulteriormente affinato nei prossimi giorni per rendere più capillare possibile il sistema di controlli preventivi. E non sarà sottovalutata infine neanche l'eventualità che gli scontri possano aver avuto una qualche forma di 'regia', con mandanti interessati a fomentare le piazze per creare disordini nei centri urbani.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)