Cortei, individuato a Milano ideatore movimento 17 ottobre: è pro Pal e giornalista free lance di un quotidiano

(Adnkronos) – E' stato individuato dalla polizia il promotore del Movimento 17 ottobre: si tratta di un 30enne, residente a Brescia, che aderisce alla galassia pro Pal e giornalista free lance di un noto quotidiano nazionale. Il 30enne, italiano di seconda generazione, come riferisce il Tg1 in esclusiva, è stato rintracciato a Milano a casa di un'amica, che sarebbe sotto perquisizione. Sarebbe stato proprio lui a creare la chat che ha dato avvio al movimento. Sarebbe, dunque, lui l'organizzatore dietro il Movimento, che proprio ieri aveva affermato che per oggi avrebbe comunicato solo alle 14:30 i

luoghi di concentramento per dare il via ai cortei nelle varie città

, a partire proprio da Milano, perché il governo "martedì 20 ottobre ha approvato un nuovo decreto-legge sulla sicurezza, con un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, fino a 5 anni di carcere, l’estensione del fermo preventivo e 500 militari in più per Milano. In meno di due giorni è stato scritto, approvato ed è entrato in vigore un provvedimento che per noi ha un solo significato: un pugno autoritario contro chi dissente, di una durezza che non si vedeva dall’epoca del fascismo".

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