Citroen 2 CV Concept: torna la mitica Due Cavalli, elettrica e accessibile

(Adnkronos) – La leggendaria Due Cavalli torna protagonista con Citroen 2 CV Concept, prototipo elettrico presentato al Salone di Parigi 2026 che reinterpreta una delle automobili più popolari della storia francese. L'obiettivo non è riprodurre il modello originale, ma recuperarne semplicità, leggerezza e accessibilità.

Citroen 2 CV Concept anticipa una piccola elettrica destinata ad arrivare entro il 2028, posizionandosi nella gamma Citroen tra Ami e e-C3. Lunga appena 3,76 metri, la vettura punta su dimensioni contenute e un peso obiettivo di circa una tonnellata. Questa impostazione dovrebbe consentire l'utilizzo di batterie più piccole, contenendo consumi e costi. Il frontale conserva i caratteristici fari rotondi separati dalla carrozzeria, reinterpretati con tecnologia LED. Ritroviamo inoltre il parabrezza verticale, i parafanghi arrotondati, il tetto in tela avvolgibile e i cerchi in acciaio da 18 pollici. La carrozzeria adotta la tinta Infra Red, caratterizzata da riflessi arancioni, gialli e rossi. L'abitacolo privilegia spazio e praticità. Al posto della plancia tradizionale compare un elemento cilindrico che integra il volante monorazza, i comandi principali e uno schermo touchscreen quadrato da otto pollici. La strumentazione Citroen Smart Vision visualizza le informazioni essenziali davanti al conducente. Presenti anche sedute Advanced Comfort, un cestino portaoggetti rimovibile e la radio portatile Radioen. Tra le soluzioni più originali figura il sedile anteriore estraibile, utilizzabile anche all'esterno della vettura. La collaborazione con Michelin introduce inoltre una tecnologia di monitoraggio virtuale degli pneumatici, senza sensori dedicati al loro interno.

Citroën non ha ancora comunicato potenza, capacità della batteria e autonomia definitiva. Il futuro modello, previsto con produzione europea e progettato considerando le nuove normative E-Car, punta soprattutto a democratizzare la mobilità elettrica, recuperando la filosofia che rese celebre la 2 CV originale.

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