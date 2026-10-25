Che tempo che fa, domenica 25 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi di Fabio Fazio

(Adnkronos) – Oggi, domenica 25 ottobre 2026, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell’associazione Les Rescontres Philosophiques de Monaco, nelle librerie con il saggio 'La crepa', in cui esplora il significato e il valore della fragilità. Nel salotto di Fabio Fazio arriva Gino Cecchettin, in occasione dell’uscita nelle sale del film 'Se domani non torno', insieme agli attori Filippo Timi, che lo interpreta nel film, e a Sabrina Martina, che ricopre il ruolo di Giulia. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film è diretto da Paola Randi e ispirato al libro di Gino Cecchettin 'Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia'. Ospite Teo Teocoli, icona della comicità italiana, con i suoi personaggi cult, come Peo Pericoli e Felice Caccamo, e le celebri imitazioni di Adriano Celentano, Cesare Maldini, Adriano Galliani, Massimo Moratti e molti altri. Arriva in studio Giorgia, fresca d’uscita con 'G+1' la nuova versione del suo ultimo album Disco d’Oro 'G', nonché conduttrice della nuova edizione di 'X-Factor'. E ancora: Roberto Saviano; Mara Maionchi; Orietta Berti; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, autore del saggio 'Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie'; la nuova direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

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