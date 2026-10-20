Caserta, 14enne accoltellato a scuola: arrestato coetaneo

(Adnkronos) – La Polizia di Caserta ha arrestato un ragazzo di 14 anni, ritenuto responsabile di aver ferito un coetaneo con un coltello a serramanico all’interno di un istituto scolastico di Castel Volturno. L’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno è scattato dopo una segnalazione giunta alla Centrale operativa, che riferiva del ferimento di uno studente all’interno della scuola. Giunti sul posto, i poliziotti hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dai primi elementi raccolti è emerso che il ferimento sarebbe avvenuto durante un’interazione tra due studenti, nel corso della quale uno dei minori avrebbe utilizzato un coltello a serramanico, colpendo il coetaneo all’addome e provocandogli anche una lesione a una mano. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione a causa di una ferita addominale potenzialmente grave. Nel corso delle attività investigative, gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico, ritenuto compatibile con l’arma utilizzata nell’aggressione. Gli ulteriori accertamenti, condotti anche attraverso l’acquisizione delle testimonianze e degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito agli investigatori di ricostruire le circostanze dell’episodio. Al termine delle formalità di rito, il quattordicenne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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