Capitan Findus diventa fumetto, a Lucca Comics & Games debutta la prima avventura

(Adnkronos) – Dalle confezioni degli iconici bastoncini al mondo delle storie illustrate: Capitan Findus salpa verso una nuova avventura e diventa protagonista del suo primo fumetto ufficiale, 'Capitan Findus – Il tesoro dell’aquila', presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2026. Un nuovo capitolo per l’eroe dei mari che da generazioni accompagna le famiglie italiane e che, grazie alla collaborazione tra Findus, leader nel mercato dei surgelati in Italia, e la Scuola Internazionale di Comics, continua a esplorare nuovi linguaggi e territori creativi, avvicinandosi anche alle nuove generazioni. A firmare il fumetto è Matteo Montanari, classe 1995, giovane talento vincitore del contest promosso dal brand per invitare giovani fumettisti a reinterpretare il celebre personaggio attraverso storie illustrate originali. In occasione della manifestazione, saranno distribuite 1.000 copie della pubblicazione in edizione limitata, impreziosite da una copertina esclusiva realizzata da Giuseppe Camuncoli, fumettista e Direttore Artistico della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Il fumetto sarà poi pubblicato insieme a Panini nel corso del 2027, portando le avventure di Capitan Findus a un pubblico ancora più ampio. Il debutto del fumetto è stato celebrato giovedì 29 ottobre, nella prestigiosa cornice di Lucca Comics & Games 2026, con 'Un’occasione d’oro', uno spettacolo speciale andato in scena sul palco del Teatro San Girolamo che ha visto protagonista Maurizio Merluzzo, doppiatore, attore e content creator. Da sempre fan di Capitan Findus, Merluzzo ha portato sul palco un divertente sketch comico costruito attorno al sogno, coltivato da anni, di vestire i panni del Capitano, fino all’incontro dal vivo con il suo beniamino. All’evento hanno preso parte anche il fumettista Giuseppe Camuncoli e Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe di Findus, per raccontare il percorso creativo che ha portato alla nascita del fumetto, svelando al pubblico la nuova avventura di Capitan Findus. Un momento di intrattenimento che ha unito spettacolo e immaginario pop, celebrando il nuovo capitolo delle avventure del Capitano. Il debutto del fumetto rappresenta l’evoluzione di un progetto avviato nel 2024, quando Findus, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, ha lanciato un contest creativo coinvolgendo 30 giovani fumettisti, chiamati a reinterpretare il mondo di Capitan Findus attraverso originali strisce a fumetti. Le opere dei cinque finalisti sono state riprodotte sulle confezioni di Bastoncini Findus in edizione limitata e sottoposte al voto dei consumatori, invitati a scegliere la loro interpretazione preferita del Capitano. A conquistare il pubblico è stato Matteo Montanari, premiato a Lucca Comics & Games 2025, in occasione della prima partecipazione di Findus alla manifestazione. A un anno di distanza, il progetto compie un ulteriore passo avanti: dalle prime strisce a fumetti sulle confezioni prende vita una storia originale, con Capitan Findus protagonista di un intero universo narrativo. "Capitan Findus è molto più di un personaggio: è un’icona che accompagna l’immaginario di intere generazioni, capace di rinnovarsi mantenendo intatti valori come lo spirito d’avventura, il coraggio e la fantasia, che lo rendono così riconoscibile e amato", ha dichiarato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe di Findus. "Insieme alla Scuola Internazionale di Comics abbiamo voluto dare una nuova dimensione a questo universo narrativo, affidandolo alla creatività e allo sguardo di giovani talenti. Il primo fumetto ufficiale del Capitano rappresenta il risultato concreto di questo percorso: un progetto nato da un contest, cresciuto attraverso il coinvolgimento del pubblico e diventato oggi una vera pubblicazione. Tornare quest’anno a Lucca Comics & Games per presentarlo significa celebrare non solo una nuova avventura del Capitano, ma anche la capacità di un personaggio iconico di continuare a parlare a pubblici e generazioni diverse attraverso linguaggi sempre nuovi". Al centro del progetto c’è anche la volontà di valorizzare i talenti emergenti del fumetto, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un personaggio iconico e di vedere le proprie idee prendere vita oltre le pagine di un contest. "La collaborazione con Findus è nata dalla volontà di offrire ai giovani fumettisti un’opportunità concreta per mettere alla prova la propria creatività, confrontandosi con un personaggio conosciuto e amato e con la sfida di costruire storie originali. Vedere oggi il lavoro di Matteo Montanari, uno dei talenti della nostra Scuola, trasformarsi in un vero e proprio fumetto, presentato in un contesto prestigioso come Lucca Comics & Games e destinato alla pubblicazione con Panini, è una grande soddisfazione. Un risultato che dimostra quanto sia importante offrire agli aspiranti autori occasioni per esprimere il proprio talento", ha aggiunto Giuseppe Camuncoli, fumettista e Direttore Artistico della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Il fumetto 'Capitan Findus – Il tesoro dell’aquila' porta i lettori a bordo del veliero del Capitano, insieme a un giovane equipaggio pronto a seguirlo in una nuova, avvincente avventura. Sulle tracce di una misteriosa aquila gigante, Capitan Findus e i suoi compagni si spingeranno tra foreste inesplorate e le rovine di un’antica città dorata, affrontando insidie e scoprendo segreti dimenticati. Un viaggio ricco di colpi di scena, che intreccia il fascino della caccia al tesoro con i valori dell’amicizia, del gioco di squadra e del rispetto per la natura. "Ci sono storie e personaggi che attraversano le generazioni, diventando parte dei ricordi e delle passioni di milioni di persone. Panini e Capitan Findus condividono questa straordinaria eredità, ed è per noi motivo di grande orgoglio poterla celebrare attraverso nuovi progetti. La nostra divisione Partnerships & Promotions nasce proprio per costruire collaborazioni originali, capaci di dare forma a queste passioni attraverso il collezionismo, il publishing e l'intrattenimento. Dopo aver condiviso una prima avventura nel mondo dei collectibles, siamo entusiasti di proseguire questo viaggio insieme a Findus, dando vita a un fumetto che porta il Capitano verso nuovi orizzonti", ha commentato Simone Fenu, Direttore Panini Partnerships & Promotions. Il lancio del fumetto del Capitano rappresenta il momento centrale di una presenza ancora più ricca di Findus a Lucca Comics & Games, in programma fino al primo novembre 2026. Per tutta la durata della manifestazione, il brand accoglierà i visitatori in uno stand dedicato lungo le mura di Lucca che propone tante iniziative per tutti gli appassionati. Tra le attività, una caccia al tesoro che invita i partecipanti a esplorare la manifestazione seguendo gli indizi di uno speciale diario di bordo. Non mancheranno una sfida a premi, un photo booth e un’area dedicata alla storia e all’evoluzione del Capitano. Accanto allo stand, un food truck permetterà inoltre di gustare i Bastoncini Findus, insieme ad alcuni dei prodotti più iconici del portafoglio fish del brand. Spazio anche all'incontro con i protagonisti del mondo del fumetto e dell'intrattenimento: venerdì 30 ottobre sarà la volta di un meet & greet con Maurizio Merluzzo e Capitan Findus, per foto e incontri con i fan, mentre sabato 31 ottobre torneranno protagonisti i giovani artisti della Scuola Internazionale di Comics con nuove sessioni di disegno dal vivo. Le 1.000 copie della limited edition del fumetto saranno distribuite gratuitamente in occasione degli appuntamenti dedicati, fino a esaurimento delle disponibilità. Le novità di Capitan Findus non si fermano al mondo del fumetto. Anche gli iconici Bastoncini Findus si rinnovano, con una nuova panatura ancora più dorata e croccante, accompagnata dal concorso 'La caccia al tesoro del Capitano', attivo fino al 28 febbraio 2027. L’iniziativa invita i consumatori a trovare uno dei cinque Bastoncini dorati nascosti nelle confezioni promozionali, ciascuno dei quali permette di vincere un voucher del valore di 5.000 euro, secondo le modalità previste dal regolamento. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.leavventuredelcapitano.it.

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)