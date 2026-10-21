Brooklyn Beckham prepara spaghetti all’arrabbiata, ma i social lo ‘bocciano’

(Adnkronos) –

Brooklyn Beckham disastroso in cucina. Il figlio di David e Victoria Beckham è diventato virale sui social per un video in cui si cimenta con la preparazione di un piatto di spaghetti all'assassina, ma 'rivisitando' la ricetta e devastandola, secondo gli utenti che hanno commentato il post. Beckham ha infatti utilizzato un sugo di pomodoro già pronto e lo ha versato nel brodo di pollo, usando poi un olio di semi invece di quello extravergine. Elementi che hanno portato diversi utenti italiani, soprattutto pugliesi, a indignarsi commentando il video pubblicato su Instagram: "Dov'è la VERA salsa di pomodoro?", "Un tubo di pasta, un barattolo di salsa, preparato con aglio… Questa non è vera cucina e gli spaghetti sembrano mezzo cotti. No grazie".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)