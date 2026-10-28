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Bper promuove la cultura della sicurezza digitale, al via un ciclo di webinar per difendersi da frodi online

AdnKronos

Bper promuove la cultura della sicurezza digitale, al via un ciclo di webinar per difendersi da frodi online

Mer, 28/10/2026 - 12:38

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(Adnkronos) – Promuovere una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dei servizi digitali e offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare le frodi informatiche: con questo obiettivo Bper lancia un ciclo di quattro webinar gratuiti dedicati alla sicurezza online, aperti ai clienti e a tutti gli interessati. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Banca a sostegno dell'innovazione e della digitalizzazione dei servizi, accompagnando cittadini e imprese in un percorso di uso sempre più protetto delle tecnologie informatiche. La diffusione dei servizi online offre infatti sempre nuove opportunità e nuovi strumenti, ma richiede particolare attenzione verso i temi della protezione dei dati e della prevenzione delle truffe nel web. Il programma prevede quattro appuntamenti online a cadenza mensile, durante i quali verranno affrontate le principali minacce che possono colpire utenti e aziende, con un taglio pratico e divulgativo orientato alla conoscenza dei corretti comportamenti da adottare. Gli incontri saranno condotti da Alessandro Bulgarelli, Chief Information Security Officer di BPER, e da Mario Trinchera, Technical Coordinator di CertFin.  “La trasformazione digitale offre vantaggi sempre più tangibili a cittadini e imprese – ha affermato Bulgarelli – ma richiede allo stesso tempo una crescente attenzione ai temi della sicurezza. In Bper lavoriamo ogni giorno per contrastare minacce in continua evoluzione e per mettere a disposizione della nostra clientela strumenti e servizi che siano non solo innovativi, ma anche sicuri. Per questo riteniamo fondamentale diffondere una cultura della cybersicurezza, aiutando le persone a riconoscere i rischi, adottare comportamenti consapevoli e utilizzare con maggiore serenità le tecnologie. La collaborazione con CertFin, inoltre, ci consente di offrire contenuti particolarmente qualificati e aggiornati”. Bper, inoltre, partecipa insieme alle altre istituzioni e banche a “I Navigati”, la nuova campagna di sensibilizzazione, promossa da CertFin, che aiuta cittadini, famiglie e imprese a difendersi dalle minacce informatiche. L’iniziativa punta anche in questo caso a rafforzare la consapevolezza sui rischi delle truffe online e a promuovere un utilizzo più sicuro degli strumenti digitali, anche alla luce della crescente diffusione delle frodi che sfruttano l’intelligenza artificiale. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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