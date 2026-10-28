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Bolelli e Vavassori qualificati per le Atp Finals

AdnKronos

Bolelli e Vavassori qualificati per le Atp Finals

Mer, 28/10/2026 - 18:24

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(Adnkronos) – Il doppio azzurro di Coppa Davis, composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle Nitto Atp Finals, per il terzo anno consecutivo. La certezza è arrivata grazie al successo su Alexander Zverev e Marcelo Melo al primo turno all'ATP 500 di Vienna in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2.  L'anno scorso i due azzurri hanno raggiunto la prima semifinale per una coppia italiana in doppio maschile. In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l'Atp 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d'Italia.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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