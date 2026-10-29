Bce, Lagarde lascia il 7 febbraio: chi sarà il successore?

(Adnkronos) – La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, lascerà il proprio incarico il 7 febbraio prossimo. Lo comunica oggi, giovedì 29 ottobre, la Bce, dopo che la presidente ha informato della sua decisione il consiglio direttivo e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa. Il successore di Lagarde sarà nominato dal Consiglio Europeo, secondo la procedura prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il consiglio direttivo ha "ringraziato calorosamente" la presidente Lagarde, tributandole un "lungo applauso".

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