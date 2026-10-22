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Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini in miglioramento: “Ma sempre in Terapia intensiva”

AdnKronos

Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini in miglioramento: “Ma sempre in Terapia intensiva”

Gio, 22/10/2026 - 19:33

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(Adnkronos) – Continuano a migliorare le condizione di Davide Iacopini, l'attore ricoverato all'Ao San Camillo-Forlanini di Roma dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar, ma è sempre in Terapia intensiva. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Un miglioramento graduale dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell'attore, vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre, e i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi rimane riservata.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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