Banda della minicar a Roma, al Tribunale per i minorenni gli interrogatori dei due indagati

(Adnkronos) – Sono in corso al Tribunale per i minorenni di Roma gli interrogatori dei due minorenni di 16 e 17 anni indagati per le aggressioni compiute a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde, a Roma, tra cui quella all’attore Davide Iacopini, finito in terapia intensiva a seguito della caduta dal monopattino. Le accuse ipotizzate per i due ragazzi sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Dopo gli interrogatori il pm valuterà quale misura cautelare chiedere al gip.

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