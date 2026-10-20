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Banda della minicar a Roma, al Tribunale per i minorenni gli interrogatori dei due indagati

AdnKronos

Banda della minicar a Roma, al Tribunale per i minorenni gli interrogatori dei due indagati

Mar, 20/10/2026 - 15:26

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(Adnkronos) – Sono in corso al Tribunale per i minorenni di Roma gli interrogatori dei due minorenni di 16 e 17 anni indagati per le aggressioni compiute a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde, a Roma, tra cui quella all’attore Davide Iacopini, finito in terapia intensiva a seguito della caduta dal monopattino. Le accuse ipotizzate per i due ragazzi sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Dopo gli interrogatori il pm valuterà quale misura cautelare chiedere al gip. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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