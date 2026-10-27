Banco Bpm, fonti: “Verso non partecipazione a voto in assemblea Mps”

(Adnkronos) – Banco Bpm – secondo quanto ha appreso Adnkronos da fonti finanziarie – sarebbe orientato a non partecipare al voto nell'assemblea di Mps che si terrà a Siena il 29 ottobre. Interpellato, il Banco non commenta. Fino a ieri, spiegano le fonti, c'era indecisione sull'altra opzione dell'astensione.
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(Adnkronos) – Banco Bpm – secondo quanto ha appreso Adnkronos da fonti finanziarie – sarebbe orientato a non partecipare al voto nell'assemblea di Mps che si terrà a Siena il 29 ottobre. Interpellato, il Banco non commenta. Fino a ieri, spiegano le fonti, c'era indecisione sull'altra opzione dell'astensione.