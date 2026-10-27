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Banco Bpm, fonti: “Verso non partecipazione a voto in assemblea Mps”

AdnKronos

Banco Bpm, fonti: “Verso non partecipazione a voto in assemblea Mps”

Mar, 27/10/2026 - 12:00

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(Adnkronos) – Banco Bpm – secondo quanto ha appreso Adnkronos da fonti finanziarie – sarebbe orientato a non partecipare al voto nell'assemblea di Mps che si terrà a Siena il 29 ottobre. Interpellato, il Banco non commenta. Fino a ieri, spiegano le fonti, c'era indecisione sull'altra opzione dell'astensione. 
—finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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