Bambino legato e costretto a correre una mezza maratona: runner squalificato tre anni

(Adnkronos) – Un bambino di nove anni legato con una corda alla vita di un adulto e costretto a correre una mezza maratona. Una scena scioccante, ripresa durante la gara di Zhengzhou, in Cina, diventata virale sui social e costata al runner una squalifica di tre anni. Le immagini mostrano l’uomo con una corda legata intorno alla vita e assicurata anche al corpo del piccolo, che fatica a tenere il passo. Secondo alcune testimonianze, in certi tratti la coppia avrebbe mantenuto un ritmo vicino ai cinque minuti al chilometro. Il filmato ha scatenato un’ondata di indignazione. In molti hanno condannato il comportamento dell’adulto, mettendo in primo piano i rischi per la salute e la sicurezza del bambino. Altri, invece, si sono concentrati sulla resistenza del piccolo, ignorando la gravità della situazione. Gli organizzatori hanno avviato un’indagine dopo aver appreso dell’accaduto. Il verdetto è stato netto: risultato annullato e squalifica di tre anni da ogni competizione. La vicenda è ancora più grave se si considera che il regolamento della gara prevedeva un'età minima di 18 anni. Il bambino, quindi, non avrebbe nemmeno potuto partecipare alla mezza maratona.

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