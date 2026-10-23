Aurigemma: “Fare rete fondamentale nei momenti di difficoltà”

(Adnkronos) – "Oggi il fattore importante è cercare di fare rete perché come vedete la collaborazione è fondamentale. Purtroppo noi subiamo anche per una serie di conflitti e situazioni geopolitiche internazionali che indirettamente incidono notevolmente sul costo della vita e su tutte le situazioni economiche che possono reggersi. A fronte di questo, è fondamentale stringere questi rapporti per cercare di creare unità di intenti, fare rete soprattutto nei momenti di difficoltà”. Lo ha detto Antonello Aurigemma a margine di un incontro richiesto da Sven Alkemade, presidente del Consiglio direttivo di YoHoCo con il difensore civico Marino Fardelli per approfondire le esperienze del Lazio in materia di cittadinanza attiva, diritto di accesso e tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. “L'abbiamo fatto nei momenti della pandemia e lo stiamo facendo anche per le future sfide dall'innovazione tecnologica all'intelligenza artificiale dove è fondamentale cercare di collaborare e creare sinergia anche su situazioni importanti – aggiunge – Io sono stato relatore del piano dell'emergenza sanitaria a Bruxelles ed è fondamentale cercare di stabilire un'omogeneità delle cure sanitarie su tutto il territorio europeo per poi allargarlo ed estenderlo anche da altre parti. Ma mai come oggi la globalizzazione che sta invertendo non solo il mondo economico dovrebbe investire anche le tante altre esigenze di servizi che le regioni o gli stati devono essere in grado di dare ai propri cittadini”.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)