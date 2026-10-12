Audi A2 E-TRON, debutto al salone di parigi

(Adnkronos) –

Audi A2 e-tron si presenta per la prima volta al grande pubblico al Salone dell’Auto di Parigi. La nuova compatta elettrica, sviluppata per il mercato europeo e prodotta a Ingolstadt, in Germania, sarà nelle concessionarie italiane da gennaio 2027, con prezzi a partire da 38.350 euro. La gamma prevede quattro livelli di potenza, da 125 a 240 kW, equivalenti a circa 170-326 CV. Secondo i dati dichiarati dalla Casa, l’autonomia arriva fino a 643 chilometri nel ciclo WLTP, mentre i consumi possono scendere a 12,8 kWh/100 km. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 183 kW. Tra i contenuti annunciati figurano la ricarica bidirezionale, i sistemi di assistenza alla guida, il controllo vocale con intelligenza artificiale e una suite digitale pensata anche per il lavoro in auto.

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