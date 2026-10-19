America’s Cup 2027, Sport e Salute: “A Bagnoli il futuro comincia a navigare”

(Adnkronos) – “Oggi, a Bagnoli, non scende in acqua soltanto il primo AC75 del team francese La Roche-Posay: prende il largo una nuova idea di futuro. Qui, dopo decenni di occasioni mancate, la storia cambia rotta e lascia spazio al coraggio di una nuova visione. Una visione del Governo italiano, tradotta in risultati grazie al lavoro della Struttura Commissariale, di Sport e Salute, Invitalia e di tutte le istituzioni coinvolte. Giorno dopo giorno, Bagnoli rinasce e si trasforma. Dove per troppo tempo si è atteso, oggi si costruisce". Lo dichiarano Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute. "Qui nascerà un villaggio della vela aperto a tutti, dove lo sport sarà opportunità, inclusione e crescita. Il cronoprogramma è rispettato, gli impegni diventano realtà, il futuro prende forma. L’America’s Cup 2027 porterà l’Italia e Napoli al centro del mondo. Ma la sfida più grande sarà ciò che resterà dopo: una legacy concreta, capace di generare valore per il territorio e nuove opportunità per le generazioni future. Perché il vero successo non è soltanto ospitare un evento planetario, ma lasciare un segno destinato a durare nel tempo. E oggi, a Bagnoli, quel futuro comincia a navigare”, aggiungono i vertici di Sport e Salute.

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