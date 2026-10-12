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Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi A310 Vision, una concept-car che rende omaggio alla storica A310 reinterpretandone linee e proporzioni in chiave contemporanea e retro-futuristica. Il progetto celebra il 55° anniversario della versione a quattro cilindri e il 50° della A310 V6. Disegnata dai team Alpine, la concept nasce dall’osservazione di un esemplare originale della A310, presentata nel 1971. L’obiettivo, spiega Alpine, era conservarne il vero spirito come la silhouette bassa e ampia al profilo geometrico e riconoscibile, immaginando pero' come avrebbe potuto evolversi con i linguaggi e i materiali di oggi. Il risultato unisce la purezza delle prime versioni a quattro cilindri al carattere più muscoloso della V6, con i parafanghi allargati. Tra gli elementi distintivi figurano i fari integrati nel profilo curvo del frontale, che si rivelano all’accensione, una presa d’aria “S-duct” sul cofano e una lama centrale “Y zero” che accompagna lo sguardo verso la parte posteriore. L’alettone è diviso in due sezioni e richiama, nella trasparenza, il ghiaccio e la montagna; i gruppi ottici posteriori a lama integrano poi una funzione anche aerodinamica. Alpine precisa che A310 Vision è un’esplorazione stilistica e non l’annuncio di un futuro modello di serie.

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