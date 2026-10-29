Alessandro Borghese, mamma Barbara Bouchet confessa: “Ha sofferto molto per il suo cognome”

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Barbara Bouchet, ospite oggi a La volta buona, ha svelato un retroscena sul figlio Alessandro Borghese, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dallo chef crescendo con un cognome così importante. "Ha sofferto molto il fatto di essere il figlio di…", ha spiegato l’attrice, raccontando poi un aneddoto. "Devo ammettere che tanti anni fa l’ho raccomandato a una compagnia di navi da crociera", ha confessato Bouchet. L'episodio risale al periodo successivo al naufragio della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto il 30 novembre del 1994, dal quale Alessandro Borghese riuscì a salvarsi: "Lui dopo il naufragio voleva tornare sulla nave crociera e io da brava mamma ho pensato di dover fare qualcosa". Il giusto d'aiuto, tuttavia, si trasformò in una disavventura per Borghese: "Ho chiamato la direttrice di una nave da crociera. Lui si è messo in viaggio verso Genova per il colloquio, ma la signora maleducata lo ha accusato di rubare il lavoro a qualcun altro, 'potresti benissimo fare il lavoro di tua madre'", ha detto Bouchet, ricordando le parole della donna rivolte ad Alessandro Borghese. Un episodio che ha segnato molto lo chef: "Lui ci è rimasto malissimo e mi ha detto 'Mamma, non raccomandarmi mai più!'. E io non l’ho mai più fatto, ha fatto tutto da solo".

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