Al Consiglio Regionale del Lazio incontro con 25 giovani dirigenti Pubblica Amministrazione olandese

(Adnkronos) – Il Consiglio regionale del Lazio ha ospitato oggi una delegazione olandese composta da 25 giovani dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione dei Paesi Bassi, provenienti da alcune delle più importanti istituzioni del Paese, tra cui la Corte dei conti, la Camera dei Rappresentanti, il Senato, il Consiglio di Stato e l’Ufficio del Difensore civico nazionale olandese. La delegazione è guidata da Sven Alkemade, Presidente del Consiglio direttivo di YoHoCo, associazione che riunisce giovani professionisti delle principali istituzioni pubbliche olandesi e promuove occasioni di incontro, crescita professionale e scambio di esperienze. La visita istituzionale è stata richiesta al Difensore civico della Regione Lazio, Marino Fardelli, in considerazione dell’esperienza maturata nel corso del suo mandato e delle iniziative realizzate per promuovere la cittadinanza attiva, il diritto di accesso, la trasparenza amministrativa e la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La richiesta rappresenta un’importante occasione di riconoscimento e condivisione delle esperienze sviluppate in ambito regionale, con particolare attenzione al ruolo degli organismi di garanzia nel rendere le istituzioni più accessibili, trasparenti e vicine alle persone. Alle 10.30, c'è stata l’accoglienza della delegazione presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana, seguita da una visita istituzionale dedicata alla conoscenza dell’Assemblea legislativa e delle sue funzioni. Dalle 11, presso la Sala Bartoloni, è in corso l’incontro istituzionale con un momento di confronto sui principali temi di interesse comune. Al centro del dialogo vi saranno la cittadinanza attiva, il diritto di accesso e la tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre alle nuove sfide legate alla digitalizzazione dei servizi pubblici, all’intelligenza artificiale e alla protezione dei diritti fondamentali. "Accolgo con grande piacere la richiesta di incontro avanzata dalla delegazione olandese, composta da giovani dirigenti e funzionari provenienti da istituzioni di primo piano del loro Paese. È un’opportunità significativa per condividere il percorso realizzato in questi anni dalla Difesa civica del Lazio, attraverso iniziative dedicate alla cittadinanza attiva, al diritto di accesso, alla trasparenza e alla tutela concreta delle persone nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", ha affermato Marino Fardelli, Difensore civico della Regione Lazio e Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome Italiane aggiungendo che "credo profondamente nel valore dello scambio internazionale: confrontarsi con giovani professionisti che operano in sistemi istituzionali differenti consente di condividere buone pratiche e di rafforzare una cultura amministrativa fondata sull’ascolto, sulla responsabilità e sulla centralità del cittadino. Anche l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica devono essere strumenti al servizio delle persone, senza mai sostituire la responsabilità umana e la garanzia dei diritti". A Fardelli fa eco Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Presidente della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane che ha detto "siamo lieti di accogliere presso il Consiglio regionale del Lazio una delegazione internazionale di giovani dirigenti e funzionari pubblici provenienti da alcune delle più importanti istituzioni dei Paesi Bassi. Il fatto che abbiano espresso il desiderio di approfondire l’esperienza del nostro Difensore civico testimonia l’importanza del confronto tra istituzioni e del lavoro svolto per promuovere trasparenza, accessibilità e tutela dei diritti. Le occasioni di dialogo internazionale sono fondamentali per condividere esperienze, valorizzare le buone pratiche e avvicinare le nuove generazioni alla vita istituzionale. Il nostro obiettivo è contribuire a una Pubblica Amministrazione moderna, innovativa e inclusiva, capace di rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e di affrontare le trasformazioni tecnologiche mantenendo saldi i principi democratici". L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di cooperazione e dialogo tra istituzioni europee e conferma il valore della condivisione delle esperienze amministrative per costruire servizi pubblici sempre più trasparenti, accessibili e orientati alla tutela dei diritti.

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