Ai, Bernabè (Techvisory): “Non possiamo dipendere da fornitori stranieri, servono competenze”

(Adnkronos) – “In questo momento lo stack dell'intelligenza artificiale che è stato sviluppato dagli Stati Uniti e in parte dalla Cina non è replicabile in Europa né tantomeno in Italia. In termini di sovranità digitale c’è margine per recuperare se riusciremo a sviluppare le competenze critiche che servono a costruire uno stack nel quale siamo in grado di intervenire con flessibilità sulla scelta di singoli pezzi di tecnologia, senza essere dipendenti da fornitori stranieri”. Lo ha dichiarato Franco Bernabè, presidente di Techvisory, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile’, organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. Sul tema della dipendenza da fornitori stranieri, Bernabè ha quindi ribadito: “Oggi essere dipendenti da un modello significa dipendere dal proprio fornitore, significa ‘consegnare le chiavi del proprio stabilimento’ al fornitore, cosa che nessuno dei nostri imprenditori ha intenzione di fare”. “Di fronte ai temi della sovranità digitale – ha aggiunto – non possiamo porci l'obiettivo di diventare autarchici in termini tecnologici perché è un obiettivo che non possiamo perseguire. Dobbiamo invece porci l'obiettivo di poter cambiare ogni elemento dello stack e soprattutto di dotarci della capacità di sviluppare architetture che ci rendono flessibili nell'acquisto della tecnologia”.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)