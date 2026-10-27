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Acqua minerale ritirata dal mercato: il lotto interessato, come comportarsi

AdnKronos

Acqua minerale ritirata dal mercato: il lotto interessato, come comportarsi

Mar, 27/10/2026 - 19:35

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(Adnkronos) – "Rischio microbiologico per potenziale presenza di Pseudomonas Aeruginosa". E' il motivo del ritiro di un lotto dell'acqua minerale San Zaccaria dell'azienda produttrice Fonti Terme di Brennero.  Si tratta delle bottiglie da un litro, come si legge sul sito del ministero, del lotto numero L26239221100 con scadenza 27/8/2028. Per cui si raccomanda di non consumarlo e riportarlo al negoziante.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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