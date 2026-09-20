Verdure prima dei carboidrati: cosa dice la glicemia

Mangiare le verdure prima dei carboidrati può attenuare l’aumento della glicemia dopo il pasto, ma l’effetto è più limitato e meno certo di quanto suggerito alcune interpretazioni. Gli studi disponibili, infatti, non hanno confrontato direttamente l’insalata cruda con le verdure cotte: hanno analizzato soprattutto l’ordine degli alimenti, mettendo verdure non amidacee, spesso insieme a una fonte proteica, prima di pane, pasta, riso o altri carboidrati.

Un effetto soprattutto nella prima ora

Una meta-analisi che ha riunito 18 studi ha rilevato, dopo un pasto consumato con le verdure prima dei carboidrati, una glicemia mediamente più bassa di circa 22 mg/dL dopo 30 minuti e di circa 9 mg/dL dopo un’ora. Si tratta di differenze reali, ma contenute e ottenendo insieme ricerche molto diverse per pasti, partecipanti e metodi di misurazione. Per questo la certezza delle prove è stata giudicata molto bassa.

Il dato a due ore ridimensionato ulteriormente il risultato: in quel momento, il gruppo che aveva consumato prima le verdure presentava una glicemia leggermente più alta, di circa 4 mg/dL, rispetto a chi aveva iniziato dai carboidrati. L’interpretazione più prudente è che l’ordine degli alimenti possa ritardare o appiattire il picco , senza eliminare l’aumento glicemico.

Nelle persone con diabete di tipo 2, alcuni piccoli studi hanno osservato differenze più marcate. Una ricerca condotta su appena 16 partecipanti ha registrato picchi glicemici inferiori del 53-54% quando verdure e proteine ​​precedono i carboidrati. Un altro studio, su 20 persone trattate con metformina, ha rilevato una riduzione del picco del 44% nell’arco di 12 giorni. Sono tuttavia risultati ottenuti su campioni ridotti e in condizioni molto controllati, con il confronto tra carboidrati consumati sempre all’inizio o sempre alla fine del pasto.

Non è dimostrato che il crudo sia decisivo

Le ricerche non consentono di stabilire se l’effetto dipende dalla cottura. Nei protocolli sono state utilizzate insalate crude, broccoli al vapore, verdure condite o servite con proteine, ma queste preparazioni non sono state messe a confronto nello stesso esperimento. La crudezza delle verdure non era quindi la variabile studiata: il fattore osservato era la sequenza del pasto.

Anche la pausa di 10-15 minuti tra verdure e carboidrati, prevista in diversi protocolli, non può essere considerata una regola certa. Un singolo studio ha osservato un effetto anche senza intervallo, ma il dato non è sufficiente per definire una procedura precisa da seguire a tavola.

Restano inoltre deboli le prove sui benefici nel lungo periodo. Una meta-analisi di tre studi, per un totale di 147 persone , ha stimato una possibile riduzione dell’emoglobina glicata fino a 0,21 punti percentuali, ma l’intervallo di confidenza comprende anche l’assenza di un miglioramento clinicamente rilevante. Nelle persone senza diabete, una revisione basata su sei studi e 107 partecipanti ha rilevato una minore risposta glicemica acuta, senza dimostrare effetti sul controllo nel tempo o sulla prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari.

Le indicazioni nutrizionali continuano quindi a dare priorità alla qualità complessiva del pasto: verdure non amidacee, cereali integrali, legumi, proteine ​​magre e frutta a guscio, limitando bevande zuccherate e alimenti ultraprocessati. Il metodo del piatto, con metà verdure, un quarto di proteine ​​e un quarto di carboidrati, resta il riferimento principale. Chi usa l’insulina ai pasti non dovrebbe modificare autonomamente la sequenza degli alimenti senza coordinare quantità e tempi dei carboidrati con la terapia. Iniziare dalle verdure può essere un’abitudine ragionevole, ma non sostituisce la scelta degli alimenti, il controllo delle porzioni e le indicazioni del proprio curante