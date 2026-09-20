Serie D. Dopo la sconfitta di Avola la Nissa solleva dall’incarico il tecnico Francesco Di Gaetano e il suo vice Vincenzo Porretto

Clamoroso alla Nissa. La società del presidente Luca Giovannone, subito dopo la conclusione della gara persa ad Avola contro la squadra di casa, ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Francesco Di Gaetano e il suo secondo Vincenzo Porretto.

Lo ha fatto con un comunicato ufficiale nel quale la società ha inteso ringraziare entrambi i tecnici per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso della loro esperienza alla guida della squadra. “A mister Di Gaetano e al suo vice Porretto vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della Nissa, insieme all’augurio di poter proseguire la propria carriera con le migliori fortune e raggiungere nuovi e importanti traguardi professionali”. La società comunicherà nei prossimi giorni le decisioni relative alla guida tecnica della prima squadra.