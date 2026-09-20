Sorelline ritrovate a San Cataldo, dimesse dall’ ospedale Sant’Elia

Sono state dimesse dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in cui ieri sera erano state trasferite, le due sorelline di San Cataldo, di 8 e 12 anni, ritrovate dopo 21 ore all’interno di un negozio gestito da cinesi, in corso Vittorio Emanuele, poco distante dalla loro abitazione, da dove venerdi’ sera erano sparite intorno alle 20. Intanto i carabinieri della tenenza di San Cataldo e i carabinieri del comando provinciale indagano su una vicenda che, come ha sottolineato il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, presenta ancora “circostanze poco chiare”. Saranno eseguiti “ulteriori approfondimenti d’indagine – ha spiegato il procuratore – assolutamente necessari a individuare eventuali responsabilita’”. L’esercizio commerciale in cui sono state ritrovate le bimbe, e’ stato posto sotto sequestro. Il padre delle due sorelline ieri e’ stato sentito dagli inquirenti fino a tarda sera. L’uomo e’ separato dalla moglie, una straniera che vive in un’altra citta’. La coppia ha sei figli e sono stati affidati tutti al padre. I volontari della protezione civile che hanno ritrovato le due sorelline, hanno riferito che erano serene.