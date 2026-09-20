Caltanissetta, la Full Dance Academy premiata dal Comitato Regionale FIDESM Sicilia

Una giornata di grande orgoglio e soddisfazione per la Full Dance Academy, che anche quest’anno ha preso parte al Campionato Italiano FIDESM 2026, disputato a Rimini lo scorso luglio. Dopo una stagione di impegno, sacrifici e tanto lavoro, è arrivato un momento speciale: questa domenica, il Comitato Regionale FIDESM Sicilia, rappresentato dal presidente Giovanni Gaglio, ha voluto premiare i protagonisti dei risultati ottenuti al Campionato Italiano di Categoria FIDESM 2026. Un riconoscimento a Igor Colaprisca, tecnico della Full Dance Academy, per i traguardi raggiunti al Campionato Italiano di Categoria FIDESM 2026. Un premio che racchiude il valore di un’intera stagione di lavoro, passione e dedizione, trascorsa al fianco dei propri atleti, accompagnandoli con impegno e determinazione fino all’importante appuntamento nazionale di Rimini.

Una seconda grande soddisfazione per l’atleta Mattia Turiano, premiato dal Comitato Regionale FIDESM Sicilia per gli straordinari risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale: 1° posto al Campionato Italiano FIDESM 2026, 3° posto in competizione WDSF. Due riconoscimenti che rappresentano non soltanto un traguardo, ma anche la testimonianza di un percorso fatto di passione, sacrificio, crescita e amore per la danza. Dichiara la Full Dance Academy: “Un grazie sincero al Comitato Regionale FIDESM Sicilia e al presidente Giovanni Gaglio per l’attenzione e la gratificazione riservate ai nostri atleti e al nostro lavoro.La soddisfazione più grande è vedere premiati i sacrifici, la passione e i sogni dei nostri ragazzi.Adesso lo sguardo è già rivolto al nuovo anno accademico, con la stessa voglia di crescere, emozionarsi e raggiungere nuovi traguardi, sempre insieme.Una giornata di grande orgoglio e soddisfazione per la Full Dance Academy, che anche quest’anno ha preso parte al Campionato Italiano FIDESM 2026, disputato a Rimini lo scorso luglio. Dopo una stagione di impegno, sacrifici e tanto lavoro, è arrivato un momento speciale: questa domenica, il Comitato Regionale FIDESM Sicilia, rappresentato dal presidente Giovanni Gaglio, ha voluto premiare i protagonisti dei risultati ottenuti al Campionato Italiano di Categoria FIDESM 2026. Un riconoscimento a Igor Colaprisca, tecnico della Full Dance Academy, per i traguardi raggiunti al Campionato Italiano di Categoria FIDESM 2026. Un premio che racchiude il valore di un’intera stagione di lavoro, passione e dedizione, trascorsa al fianco dei propri atleti, accompagnandoli con impegno e determinazione fino all’importante appuntamento nazionale di Rimini. Una seconda grande soddisfazione per l’atleta Mattia Turiano, premiato dal Comitato Regionale FIDESM Sicilia per gli straordinari risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale: 1° posto al Campionato Italiano FIDESM 2026, 3° posto in competizione WDSF. Due riconoscimenti che rappresentano non soltanto un traguardo, ma anche la testimonianza di un percorso fatto di passione, sacrificio, crescita e amore per la danza. Dichiara la Full Dance Academy: “Un grazie sincero al Comitato Regionale FIDESM Sicilia e al presidente Giovanni Gaglio per l’attenzione e la gratificazione riservate ai nostri atleti e al nostro lavoro.La soddisfazione più grande è vedere premiati i sacrifici, la passione e i sogni dei nostri ragazzi.Adesso lo sguardo è già rivolto al nuovo anno accademico, con la stessa voglia di crescere, emozionarsi e raggiungere nuovi traguardi, sempre insieme.”