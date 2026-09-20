Scuola, Meloni: “Non esiste che bambini italiani siano all’angolo e in minoranza in classe”

Non esiste che “in una classe italiana a credere in un angolo siano bambini italiani perché’ sono diventati la minoranza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo a “Fenix”, la festa di Gioventu’ nazionale, a Roma. “Se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti o la maggioranza, non e’ piu’ integrazione ma abbandono”, ha aggiunto.