Scuola, Vannacci: “Bene limite a stranieri e stop burqa ma norme dovevano arrivare anni fa”

Il divieto di burqa nelle scuole annunciato da Meloni? “Io sono assolutamente d’accordo, le persone devono stare a faccia scoperta, è anche una questione di sicurezza”. Così il leader di Futuro nazionale, RobertoVannacci , a margine del Forum dell’Indipendenza italiana a Orivieto.

“Sicuramente – aggiunge – bisogna limitare il numero degli stranieri all’interno delle classi, altrimenti non siamo più nella classe italiana ma in una classe straniera. Peccato che questi provvedimenti arrivino solo ora, dovevano arrivare 4-5-6 anni fa”. “Certo che siamo d’accordo, anzi noi abbiamo scritto nel nostro programma che questo è il nostro approccio. Questo non è razzismo, è la difesa dei nostri valori, della nostra cultura e della nostra civiltà”, spiega Vannacci evidenziando anche il fatto che “questo

governo quattro anni fa in campagna elettorale si basava essenzialmente su principi e valori che non sono particolarmente diversi da quelli che noi stiamo proponendo oggi”.

“Io sono il primo a non voler dare in mano alla sinistra questo paese e ricordo che questo centrodestra quattro anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi, non c’erano grosse differenze – concludono -. Il blocco navale, le accise, la rottamazione della legge Fornero non le abbiamo mica inventate noi, quindi fondamentalmente non ci sono grosse differenze” tra quello che propone FnV e la maggioranza.