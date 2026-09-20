La Schlein lancia la sfida: “Meloni dica quando e con quale legge elettorale dobbiamo votare”

“Ci sentiamo quasi quotidianamente con gli altri leader. Vogliamo adesso metterci a lavoro su un programma comune. Questo è il nostro impegno adesso per prepararci alle elezioni. Ma vorrei che Giorgia Meloni dicesse al paese quando si va a votare, perché oltre ad essere divisi su una dozzina di cose sono divisi anche sui dati del voto. E la prima cosa che vogliamo sapere è con quale legge elettorale dobbiamo andare al voto. Io e le altre forze di opposizione continueremo a fare muro contro questa pessima legge elettorale. che ha dei parametri a nostro avviso pienamente incostituzionale”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly

Schlein , intervenendo all’evento di Open a Parma