Asd “Atletico Mussomeli” presenta dirigenza e giocatori. Pronti per il prossimo campionato

MUSSOMELI – Nel pomeriggio di ieri, 19 settembre 2026 presso il Palazzo Sgadari di Mussomeli l’Asd Atletico Mussomeli ha presentato la dirigenza e i calciatori che parteciperanno al prossimo campionato provinciale di Terza Categoria. Alla manifestazione è stato invitato il Delegato Provinciale della FIGC – LND Delegazione Caltanissetta Giorgio Vitale che nel suo intervento ha illustrato l’ organico delle società che si sta delineando, sottolineando inoltre, alla presenza dell’Assessore comunale allo Sport Salvatore Castiglione, che ci sarà quest’anno la stracittadina con la consorella Don Bosco Mussomeli, ricordando che già nel passato vi è stata una stracittadina a Mussomeli. C’è stato anche un breve intervento dell’assessore Castiglione che si è dichiarato contento di questa nuova realtà sportiva. L’incontro è stato magistralmente coordinato da Flavio modica che nel corso dell’incontro ha dato la parola al presidente dell’Atletico Mussomeli Claudio Pellitteri e ad altri componenti della dirigenza. Sala piena ed atmosfera di tanto ottimismo. Lo sport, il calcio: il vivaio dove crescono i giocatori e la presenza dei giovani nella sala di Palazzo Sgadari ne è stata la dimostrazione. DIRIGENZA: Claudio Pellitteri Presidente, Davide Maria Vicepresidente, Cristian D’Amico cassiere, Lucio Mantio allenatore, e poi i dirigenti Andrea Costanzo, Claudio Scalia, Domenico Piazza, Massimo Bonfante, Federico Falletta, Salvatore Pavone, Vincenzo Lanzalaco.PORTIERI: Paolo Fasino, Giuseppe Mingoia, DIFENSORI: Alessandro Alessi, Vincenzo Calà, Alberto Cicero, Cristian D’Amico, Giuseppe Favata, Giuseppe Genco, Andrea La Tona, Francesco Messina, Andrea Nobile, Salvatore Pavone.CENTROCAMPISTI:Vincenzo Canalella, Danilo Cumbo, Alessandro Migliore, Samuele Misuraca, Mattia Scalia, Daniele Spoto.ATTACCANTI:Giuseppe Giali, Vincenzo Lanzalaco, Davide Mancuso, Davide Mantio, Salvatore Mingoia, Vincenzo Nocera, Giuseppe Nucera, Michele Petrone.CAPITANO Andrea

Costanzo