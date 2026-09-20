Mussomeli, Consiglieri della minoranza: “più rispetto per il Monumento dei Caduti”.Hanno presentato mozione in consiglio

MUSSOMELI – La riqualificata Piazza Umberto continua a fare discutere, specialmente sui social, e stavolta il motivo è esattamente il Monumento dei Caduti dove trova la sua collocazione, verso cui alcuni cittadini, dopo i lavori della piazza, hanno avuto da ridire. Adesso scendono in campo i consiglieri comunali di minoranza “Insieme si può” a fare sentire la loro voce che, in una mozione presentata in Comune per la discussione, scrivono: ”E’ da tempo che abbiamo posto la nostra attenzione su un “sentimento profondo“ della cittadinanza depositando presso il nostro comune una Mozione che riguarda episodi e atti di inciviltà, mancanza di rispetto al Monumento ai Caduti di Piazza Umberto I°. Il testo della mozione così continua: “Il Monumento non è un tavolino. Non è una panchina. È la memoria collettiva di Mussomeli. E’ il filo che ci tiene uniti come Comunità. Porta i nomi di padri, figli, fratelli che hanno dato la vita per la nostra libertà. Purtroppo vediamo ancora un uso improprio e disonorevole di quel luogo: rifiuti, inciviltà, mancanza di rispetto. Questo non lo possiamo più accettare. La nostra proposta è semplice: Installare un piccolo cordolo di rispetto attorno al basamento. Serve a farci riflettere prima di passarci davanti. Non limita la visione del monumento e non stravolge il nuovo aspetto della piazza. È un segno. Un promemoria. Perché la memoria va onorata, non calpestata ricordando che senza di essa non c’ è futuro