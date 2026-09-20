Sorelline di San Cataldo, l’Ordine dei Giornalisti Sicilia: “Deontologia va sempre rispettata”

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia esprime, in una nota, “sollievo per il ritrovamento delle due sorelline di San Cataldo”. Al tempo stesso evidenzia che, a esigenze investigative cessate, “molte testate hanno corredato gli articoli relativi al rinvenimento con le foto delle due minorenni. Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti è chiaro in tal senso e il fatto che nel web siano numerose le foto delle due ragazzine, diffuse in un’altra fase e che pure andrebbero rimosse o deindicizzate, non esime chi fa informazione professionale dal tenere in conto i principi che impongono la tutela dei minori. Per tale motivo, nell’ottica di adottare possibili iniziative disciplinari, è gia stato avviato un accurato monitoraggio della rete”.