Migranti, sbarco all’alba a Pozzallo: ci sono anche 34 minori

Sbarco alle prime luci dell’alba a Pozzallo. Intorno alle 22.30 di ieri sera, la motovedetta Cp 325 della Guardia costiera, di stanza alla Capitaneria di porto di Pozzallo, aveva mollato gli ormeggi per andare alla ricerca di una imbarcazione carica di migranti a sud delle coste iblee. I militari hanno raggiunto il barchino a circa 80 miglia nautiche. A bordo c’erano 85 persone che sono state trasbordate sulla motovedetta per puntare poi la prua a Pozzallo per lo sbarco. Messi in salvo 61 uomini e 34 minori, tutti maschi; nessuna donna a bordo. Le nazionalita’ di provenienza dei migranti sono Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan; sarebbero partiti due giorni fa dalla Libia. Non e’ stata segnalata alcuna criticita’ medica al termine del doppio controllo medico (effettuato dall’Usmaf, sanita’ marittima, e dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale, con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta). In banchina per il dispositivo di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Ragusa, anche Fondazione Migrantes e Protezione civile. Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo per il completamento delle procedure. (AGI)