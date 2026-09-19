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San Cataldo. Sorelline scomparse: il padre da ore è nella caserma dei carabinieri

Redazione

San Cataldo. Sorelline scomparse: il padre da ore è nella caserma dei carabinieri

Sab, 19/09/2026 - 16:47

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I carabinieri stanno ascoltando da alcune ore Alessandro Costanza, il padre di Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse ieri sera a San Cataldo. I carabinieri hanno convocato anche alcuni testimoni che avrebbero visto le due sorelle prima della scomparsa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti delle due minorenni e stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. È stato intanto attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Caltanissetta. I genitori delle bambine sono separati. La madre vive in un’altra città.

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