San Cataldo, Sorelline scomparse: genitori denunciati per maltrattamenti a figli 3 anni fa. Vertice in prefettura

Si intensificano le ricerche di Benedetta e Domitilla Costanza, le sorelle di 12 e 8 anni, scomparse da ieri sera a San Cataldo. Alle 17.30 è stata convocata una riunione in Prefettura a CALTANISSETTA per fare il punto sulla situazione e pianificare le attività nell’ambito del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sono arrivati anche gli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco, che affiancheranno le forze dell’ordine nelle operazioni. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa delle due bambine.

Il padre si trova ancora in caserma, dove viene ascoltato dagli investigatori. Dagli accertamenti sulla situazione familiare starebbe emergendo anche un precedente risalente al 2023. Secondo quanto si apprende, i genitori delle bambine sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sarebbero stati affidati a una comunità. Nel 2024, sempre secondo quanto emerso, i sei figli della coppia sarebbero stati affidati al padre, con il quale vivevano. I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, risiede in un’altra città. Intanto continuano le verifiche sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli spostamenti di Benedetta e Domitilla.