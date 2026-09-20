Meloni e la stretta su stranieri e burqa a scuola, ‘una questione di civiltà’

“Una questione di civiltà”. Con questo messaggio sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato il video del suo intervento a Fenix ​​in cui ha annunciato che “sta per arrivare in Cdm un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, e introduce l’obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l’italiano, e introduce il divieto di burqa e niqab a scuola”.