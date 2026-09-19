Sorelline scomparse a San Cataldo: ritrovate vicino a casa, stanno bene. Le prime parole: “Ci hanno portato qui”

Sono state trovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta Costanza, rispettivamente di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro abitazione di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino, dunque, alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera, intorno alle 20.10.

Fino a poco prima del ritrovamento, su segnalazione di una donna, nel negozio di abbigliamento gestito da cinesi, dove erano rimaste chiuse da ieri sera, il papa’ delle piccole, Alessandro Costanza, era stato sentito in caserma. Era emerso, nel corso degli accertamenti degli inquirenti, che l’ultima persona ad avere visto le sorelline, sarebbe stata una donna cinese, anche lei sentita in caserma: ai cronisti avrebbe detto di avere visto le bambine intorno alle 19.40 dentro un negozio. Alle 17.30 era stato convocato un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione con, fra gli altri, gli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nel 2024 i sei figli della coppia sarebbero stati affidati al padre con il quale vivevano. I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, risiede nel nord Italia.