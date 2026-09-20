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Sorelline ritrovate, portate in comunità insieme ai 4 fratelli

Redazione

Sorelline ritrovate, portate in comunità insieme ai 4 fratelli

Dom, 20/09/2026 - 15:22

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Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all’interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine, dopo il ritrovamento, erano state accompagnate in ambulanza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della Procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.

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