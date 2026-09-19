San Cataldo, scomparse due sorelline di 12 e 8 anni: ricerche in corso per Benedetta e Domitilla Costanza

Da ieri sera a San Cataldo (Caltanissetta) si sono perse le tracce di due sorelline di 12 e 8 anni. Si tratta di Benedetta Costanza e Domitilla Costanza. Le bimbe erano in Corso Vittorio Emanuele. La scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20. Il padre ha presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Carabinieri e polizia hanno già avviato le ricerche su tutto il territorio. La famiglia ha diffuso sui social un appello chiedendo a chiunque possa averle viste o possa fornire informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell’ordine al fine di verificare le informazioni necessarie.