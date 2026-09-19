A San Cataldo scomparse le sorelle Domitilla e Benedetta Costanza di 8 e 12 anni

SAN CATALDO. Sono ore di grande preoccupazione, quelle che si stanno vivendo a San Cataldo per via della scomparsa di due sorelle minorenni. Si tratta di Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni. A segnalarla tramite un post su Facebook, è stato uno dei due genitori delle bambine che ha sottolineato che le due bambine sarebbero scomparse ieri sera, intorno alle 20.10, in corso Vittorio Emanuele.

La famiglia, tramite questo appello, ha chiesto a chiunque possa averle viste o possa fornire informazioni utili di contattare immediatamente Carabinieri o Polizia, così da consentire alle forze dell’ordine di effettuare le verifiche necessarie. Su quanto accaduto è stata presentata regolare denuncia. Sono in corso ricerche da parte delle Forze dell’ordine per ritrovare sane e salve le due bambine scomparse.