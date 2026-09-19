Acquaviva, domani dalle 10 alle 12 passaggio della Granfondo delle Due Rocche nel territorio acquavivese

ACQUAVIVA PLATANI – Il sindaco Salvatore Caruso con avviso istituzionale avverte la cittadinanza che il territorio di Acquaviva, oggi 20/9/26 dalle ore 10 alle ore 12 circa, sarà percorso dal Granfondo delle due Rocche, gara di mountain bike che coinvolgerà i Comuni di Mussomeli, Acquaviva e Sutera. Il primo cittadino, nelle predette ore, raccomanda particolare attenzione nel circuito dov’è previsto il passaggio. Le strade interessate ad Acquaviva Platani sono le seguenti: via Madre Teresa di Calcutta, S.p.16, via Vittorio Emanuele, Piazza Plado Mosca, via Regina Elena, via Nunzio Nasi, via Vullo, via Paolo Emiliani Giudici, S.p.16, via Vignazze.