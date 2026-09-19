ACQUAVIVA PLATANI – Il sindaco Salvatore Caruso con avviso istituzionale avverte la cittadinanza che il territorio di Acquaviva, oggi 20/9/26 dalle ore 10 alle ore 12 circa, sarà percorso dal Granfondo delle due Rocche, gara di mountain bike che coinvolgerà i Comuni di Mussomeli, Acquaviva e Sutera. Il primo cittadino, nelle predette ore, raccomanda particolare attenzione nel circuito dov’è previsto il passaggio. Le strade interessate ad Acquaviva Platani sono le seguenti: via Madre Teresa di Calcutta, S.p.16, via Vittorio Emanuele, Piazza Plado Mosca, via Regina Elena, via Nunzio Nasi, via Vullo, via Paolo Emiliani Giudici, S.p.16, via Vignazze.
Acquaviva, domani dalle 10 alle 12 passaggio della Granfondo delle Due Rocche nel territorio acquavivese
Sab, 19/09/2026 - 17:20
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