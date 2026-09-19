Mussomeli, operativi ed entusiasti due giovani in Servizio Civile Universale alla Fratres.

MUSSOMELI – ieri è iniziato il Servizio Civile Universale presso la locale Fratres. Il progetto “Donazione e Solidarietà 2025” ha visto la selezione di due giovani: Davide Territo e Vincenzo La Greca. I ragazzi si occuperanno della divulgazione della cultura della donazione del sangue e collaboreranno alla gestione delle attività interne dell’associazione. A seguirli nel loro percorso sarà l’Olp Marilena Pastorello, coadiuvata dal presidente Vincenzo Sorce. La prima giornata è trascorsa tra l’accoglienza, la presentazione dell’associazione e il disbrigo delle pratiche necessarie. E proprio il primo giorno i ragazzi sono entrati nel vivo delle attività della Fratres, partecipando alla raccolta di sangue, peraltro dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, presso l’Ospedale di Mussomeli. Davide e Vincenzo sono apparsi entusiasti e desiderosi di mettersi in gioco e di formarsi, dando il loro contributo alla Fratres e, soprattutto, alla diffusione della cultura della donazione. “Ci auguriamo che questo possa essere per loro un anno ricco di esperienze, crescita e soddisfazioni e che, insieme, possiamo vivere un percorso sereno e significativo”, ha commentato l’Olp Marilena Pastorello