“Sicilia nel Cuore”, gran finale a Caltanissetta con Francesco D’Aleo: a sorpresa sul palco arriva Daniele De Martino

CALTANISSETTA – Una distesa di luci accese in viale Regina Margherita e, sul palco, Francesco D’Aleo visibilmente emozionato davanti alla sua Caltanissetta. È forse questa l’immagine più bella con cui si chiude “Sicilia nel Cuore – Festa delle Eccellenze Nissene”, una tre giorni che ha fatto registrare una grande partecipazione e che ha trovato nel concerto dell’artista nisseno una conclusione dal forte sapore identitario.

Dopo Fred De Palma nella serata inaugurale e l’appuntamento del sabato con RTL 102.5 e Radio Zeta, DJ Alma & Amélie, il gran finale ha giocato decisamente in casa.

Francesco D’Aleo ha avuto finalmente la possibilità di esprimersi pienamente nella propria città con un vero concerto, davanti ai suoi fan e a tanti concittadini arrivati in viale Regina Margherita per condividere una serata che, per l’artista, aveva inevitabilmente un significato particolare.

Già prima di salire sul palco D’Aleo non aveva nascosto una certa emozione e anche un po’ di comprensibile tensione. Esibirsi davanti alla propria gente è diverso: aumentano le aspettative, cambiano le sensazioni e ogni canzone acquista un significato ancora più intenso.

Poi sono arrivati il palco, la musica e soprattutto l’abbraccio della sua città.



Uno dei momenti più suggestivi si è vissuto quando il pubblico di viale Regina Margherita ha acceso le luci dei telefoni cellulari. Dal palco il colpo d’occhio era straordinario: una distesa di piccole luci ha illuminato la notte e lo stesso D’Aleo è apparso sensibilmente emozionato davanti a quella scena.

La tensione che aveva accompagnato l’attesa ha così lasciato spazio alla gioia di vedere davanti a sé un pubblico che cantava, applaudiva e partecipava al concerto.

Ma la serata aveva ancora una grande sorpresa da regalare.

Sul palco è arrivato Daniele De Martino, amico di Francesco D’Aleo e tra i nomi più conosciuti del panorama neomelodico siciliano. Una presenza inattesa per buona parte del pubblico che ha immediatamente fatto salire ancora di più l’entusiasmo.

Quello di De Martino è stato anche un omaggio all’amico Francesco e alla città di Caltanissetta. I due condividono il grande successo di “Bella bionda”, brano diventato negli anni un autentico fenomeno sul web e capace di superare i cento milioni di visualizzazioni su YouTube.

Quando i due artisti si sono ritrovati insieme sul palco, sotto è esplosa la festa. Cori, applausi, telefonini alzati e fan in delirio hanno accompagnato uno dei momenti destinati a rimanere maggiormente impressi nella memoria di questa edizione di “Sicilia nel Cuore”.



È stata la conclusione ideale di una tre giorni dal successo indubbio. Tre serate con caratteristiche e pubblici differenti, ma accomunate da una risposta importante: dal grande richiamo di Fred De Palma alla seconda notte, capace di superare anche le apprensioni legate alle condizioni meteorologiche, fino al finale tutto nisseno con D’Aleo e la sorpresa De Martino.

Alla fine, la scelta della formula articolata su tre giornate ha dato ragione a chi ha creduto nell’iniziativa. Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, guidato dal presidente Walter Tesauro, sindaco del capoluogo, ha puntato su una manifestazione capace di proporre tre appuntamenti differenti per pubblico e proposta musicale.



In questo progetto un ruolo particolarmente importante è stato svolto da Gianluca Bruzzaniti, presidente del Consiglio comunale e consigliere del Libero Consorzio con delega al Turismo e allo Spettacolo, tra i principali promotori della formula scelta per “Sicilia nel Cuore”. Fred De Palma, RTL 102.5 e Radio Zeta e, infine, Francesco D’Aleo: tre proposte differenti che hanno trovato, sera dopo sera, una risposta significativa da parte del pubblico.



La scommessa della tre giorni ha dunque funzionato, creando partecipazione e offrendo anche indicazioni importanti per il futuro.

Non è mancata qualche piccola polemica sui social relativa ad alcuni aspetti organizzativi e alla gestione degli spazi. Osservazioni che potranno diventare spunti per migliorare eventuali future edizioni, senza modificare però il dato complessivo restituito dalle tre giornate: Caltanissetta ha partecipato e ha risposto con entusiasmo.

Un risultato che crea adesso tutti i presupposti perché “Sicilia nel Cuore” possa essere riproposta, facendo tesoro dell’esperienza di questa edizione e provando magari a crescere ulteriormente.

Alla fine, però, la fotografia simbolo resta quella dell’ultima notte: Francesco D’Aleo sul palco della sua città, emozionato davanti a viale Regina Margherita illuminato dai telefonini, e l’amico Daniele De Martino arrivato a sorpresa per condividere con lui quel momento.

Un finale profondamente nisseno per tre giorni di musica, partecipazione e voglia di stare insieme.