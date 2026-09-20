Scuola: Valditara, a breve decreto legge che vieta burqa e niqab, no in classe mascherati

In un decreto legge che “presenteremo a breve entrera’ il divieto di entrare a scuola mascherati, no al burqa e al niqab”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , intervenendo sul palco di Pontida. “Pensiamo che il rispetto verso la donna passi anche dal rifiuto di pratiche di sottomissione”, ha evidenziato il ministro, aggiungendo che in quel decreto “ci sara’ la percentuale del 30 per cento di stranieri per classe” dato che “rifiutiamo le classi ghetto” e ci sara’ l’obbligo di imparare l’italiano “per quei genitori che non lo conoscono ancora. Inoltre, vogliamo la revoca del permesso di soggiorno per chi delinque e la revoca per la cittadinanza per chi commette gravi reati. Siamo nati per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Ottenere cittadinanza italiana non e’ un diritto ma un onore che va meritato”.