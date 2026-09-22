Scuola: alunna armata di coltello minaccia compagna a Marsala

Sgomento a Marsala, in provincia di Trapani, dove una alunna di terza media si e’ presentata in istituto armata di coltello con cui ha minacciato una compagna. A farla desistere la presenza di alcuni docenti e di altri compagni. Chiamate le forze dell’ordine e le famiglie delle ragazze coinvolte, la preside ha informato l’autorita’ giudiziaria e disposto la sospensione della ragazza. L’alunna non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti violenti e nulla avrebbe fatto presagire un simile gesto.