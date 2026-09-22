Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, 10° Torneo: il 23 settembre al via il 4° turno

Il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio è ancora sugli allori per il successo del 1° Master di Risiko Città di San Cataldo della scorsa Domenica. Il Club riceve ancora tanti complimenti dai partecipanti e dai giocatori di tutta Italia per la bellissima giornata di Risiko trascorsa insieme, un successo anche mediatico grazie alla visibilità che RAI Regione e ANSA Sicilia hanno dato all’evento, con tante notizie e bellissimi servizi mandati in onda sui GR e TGR Regionali il Sabato 12 e la Domenica 13, e anche poi il Lunedì 14 con notizie ANSA e Servizi su “Buongiorno Regione”. Il Risiko Club Il Pifferaio vuole ringraziare tutti i media e i giornalisti che hanno dato copertura e visibilità a quella che è stata una vera e propria festa del Risiko in Sicilia e per tutto il circuito del Risiko Nazionale. Da questa settimana il Club verde-amaranto ritorna alle normali attività di gioco settimanali. E’ in programma infatti domani sera, nella bellissima location della Nuova Locanda di San Cataldo, con inizio dalle ore 20.15/20.30 per le iscrizioni e dalle ore 21.15/21.30 l’inizio delle partite, il quarto turno di gioco dell’avvincente 10° Torneo in corso. Con il turno di domani sera mancano ancora 2 giornate di qualificazione e chiunque può ancora iscriversi e provare ad entrare in semifinale, in quanto con 2 partite giocate e un buon punteggio si può assumere la qualità di giocatore ripescato. Al momento nella classifica generale che vede partecipanti 14 giocatori, 2 giocatori sono in vetta e qualificati direttamente alla finale del 7 ottobre. Fabrizio Butera (Fabry80) e Massimiliano Andolina (Maximilian), ma i due teorici finalisti dovranno ancora contendersi questa possibilità nelle 2 giornate di qualificazione che rimangono contro agguerriti avversari che vorranno prendere questo ascensore per la finale diretta. Saranno due turni ancora pieni di sicure sorprese visto l’equilibrio finora raggiunto dai giocatori di testa, con poche distanze in termini di punteggio che li separano.Questo torneo è importante in quanto assegnerà i punti per il Ranking interno che darà forma definitiva alla squadra del RCU Il Pifferaio che nei giorni del 21 e 22 novembre prossimo, ad Arenzano vicino Genova, parteciperà al Campionato Nazionale di Risiko a Squadre, con 33 club ufficiali partecipanti. Il RCU Il Pifferaio proverà a far meglio del 16esimo posto raggiunto nell’edizione dell’anno scorso di Bergamo. Qualunque appassionato giocatore, anche del Risiko Classico, è invitato a partecipare alle attività del RCU Il Pifferaio. Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko e divertirsi insieme agli appassionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede ufficiale delle attività del Club.E’ possibile partecipare alla serata di gioco di domani sera del RCU Il Pifferaio, richiedendo informazioni ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.