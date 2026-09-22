Lungo la A19 Palermo – Catania tamponamento tra quattro veicoli: due feriti e rallentamenti alla circolazione stradale

Lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania” si registrano rallentamenti con code in direzione Palermo, nel territorio comunale di Termini Imerese, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Termini. Lo ha reso noto Anas che, in questo momento, sta intervenendo sul posto assieme ai soccorritori e alle forze dell’ordine.

Il sinistro, un tamponamento fra quattro veicoli, ha provocato un bilancio di due feriti lievi, ed ha interessato il tratto compreso tra il km 25,450 e il km 25,100 della A 19.